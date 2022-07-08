В соцсетях удивились нетающему в огне мороженому

Пользователей соцсетей удивило мороженое китайского бренда, которое не тает. Оказалось, что с этим эскимо не в силах справиться даже огонь, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Увиденное насторожило зрителей, которые теперь хотят знать, какие химикаты добавляют в мороженое. В компании же заявили, что их продукция проходит тщательную проверку и соответствует национальным правилам безопасности пищевых продуктов.

"Мы считаем, что ненаучно судить о качестве мороженого по его нагреванию или сушке", - говорится в заявлении.