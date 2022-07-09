В Аргентине открыли новый вид динозавров и назвали как дракона из книг Джорджа Мартина

В Аргентине найдены ископаемые останки нового вида динозавров. Палеонтологи дали ему новое назвали Мераксес. Это навание в честь дракона из серии книг американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят культовый сериал "Игра престолов".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что останки найдены почти полностью сохранившимися.

Это новый вид плотоядных динозавров, которые относятся к группе кархародонтозавридов. Новый вид получил название Meraxes gigas.

Найденная особь достигала в длину около 11 метров, и, предположительно, весила около 4 тонн.