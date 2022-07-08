Соцсети развеселил мужчина, отдыхающий в огромной луже

Пользователей соцсетей развеселил мужчина из Индии, устроившийся отдыхать прямо в луже, пишет NDTV. Глядя на него, комментаторы шутят, что Мальдивы не нужны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В индийском городе Мумбаи прошел проливной дождь, затопив улицы мегаполиса. Пока коммунальщики справлялись с последствиями стихии, местный житель решил отдохнуть и лег в огромную лужу, наслаждаясь прохладной водой в жаркий день.

Индиец наслаждался положением, а его на камеру снимали очевидцы, опубликовав ролик в соцсетях. Зрители начали шутить над мужчиной и над собой, говоря, что это единственные Мальдивы, которые они могут себе позволить.

"Устроил себе Мальдивы своими силами", - писали люди.

Власти города, как и сам герой видео, не прокомментировали инцидент.