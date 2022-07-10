В США усыпили пятиметровую самку питона с 122 яйцами внутри

В штате Флорида (США) обнаружили крупнейшую из когда-либо найденных здесь змей - бирманского питона весом в 97,5 кг и длиной в 5,5 метра. О находке сообщили в Управлении по охране природы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животное оказалось самкой, внутри которой на момент поимки развивались 122 яйца - мировой рекорд среди питонов.

Бирманских питонов завезли в США в 1970-х годах. Змеи быстро освоились здесь и, не имея естественных врагов и конкурентов, начали наводить ужас на местную фауну и людей. Питон-рекордсмен, например, незадолго до поимки целиком поглотил взрослого белохвостого оленя.

Для борьбы с этим успешным инвазивным видом биологи привлекают представителей общественности для помощи в ежегодной охоте на них. Участники могут побороться за различные призы, в том числе за 2 500 долларов за отлов наибольшего количества питонов в течение двухнедельного периода. В прошлом году на змей охотились более 600 человек из 25 штатов.

Ученые стараются сосредотачивать свои усилия на удалении из экосистемы крупных самок, чтобы нарушить цикл размножения змей. С целью найти гигантскую самку биологи использовали змею-разведчика по имени Дионис с имплантированным передатчиком, который привел исследователей прямиком к ней. Борьба заняла 20 минут. К сожалению, ученые выбрали меньшее зло, и им пришлось гуманно усыпить змею.