Перечислены считающиеся полезными продукты с избытком сахара

В продуктах, считающихся полезными, может скрываться сахар, рассказывают британские нутрициологи Пенни Уэстон и Марк Гилберт. Список из нескольких неожиданных продуктов они перечислили в беседе с изданием Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Уэстон, избыток сахара вреден для здоровья. "Сахар сразу же повышает уровень глюкозы в крови, что ведет к вспышкам голода. В долгосрочной перспективе сахар может провоцировать воспалительные процессы, повреждать клетки и органы, вести к набору веса", - говорит она.

Много скрытого сахара, указывает Уэстон, в обезжиренном йогурте, - там его может быть даже больше, чем в жирном. Также она предупредила о скрытом сахаре в овсянке быстрого приготовления, сухофруктах, магазинных смузи. Гилберт добавляет, что сахара много в соусах для барбекю и покупных соках.

Соус для спагетти, продолжает Уэстон, также содержит много сахара. "Вы можете думать, что соус для пасты в банке полезен, ведь в нем и томаты, и травы, однако сахара там тоже много", - предупреждает она. Предостерегла Уэстон и от увлечения растительным молоком, в котором также могут содержаться большие объемы скрытого сахара.