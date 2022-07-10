На Камчатке медведь принял грязевую ванну в Долине гейзеров

Сотрудники Кроноцкого заповедника сняли, как медведь принимает грязевую ванну в Долине гейзеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, что зверь старательно намыливает себе шею, а затем на пару секунд закидывает лапы за голову и греется на солнце. После медведь перешел к мытью спины.

Рядом с ним летают насекомые, возможно, таким образом животное планировало обезопасить себя от их укусов.

Медведи на Камчатке не боятся открытых мест, поэтому люди их часто там встречают.