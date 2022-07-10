https://news.day.az/unusual/1477651.html Голубь за окном "загипнотизировал" целую толпу котов - ВИДЕО
Голубь за окном "загипнотизировал" целую толпу котов - ВИДЕО
В сеть попало видео забавного момента, на котором целое полчище котиков оказалось буквально загипнотизировано голубем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Видео появилось на канале "Милзон" в Telegram. Пернатый соблазнитель сел на горшки с растениями прямо у окна дома. Но он даже не подозревал, что станет объектом такого пристального внимания. Потенциальная добыча приковала взгляд более двух десятков котов: они одновременно замерли у окна и наблюдали за голубем, не отрывая глаз.
Видимо, кровь предков - хищников все еще течет в жилах пушистых и нежных домашних питомцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре