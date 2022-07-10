Медведь подрался со своим отражением в зеркале и попал на видео

Что бывает, если неожиданно увидеть себя утром в зеркале, показал медведь. Фотоловушка сняла дикого зверя, который спокойно прогуливался по лесу, а потом встретился с самим собой - но в зеркале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Непонятно, что не устроило косолапого, однако расправа с врагом в отражении была стремительной и беспощадной. Он сорвал зеркало с дерева и растоптал!

Причем финальный прием медведь провел, зайдя с тыла - очевидно, чтобы в очередной раз не столкнуться со страшным зверем в отражении.

Экологи возмущаются поведением любителей фотоохоты, считая такие трюки с животными опасными - медведь мог пораниться, не говоря уже об нанесенном ущербе психическому здоровью зверя.