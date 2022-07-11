В Лондоне продается бывшее головное здание офиса Gucci с бассейном и солярием

В Лондоне выставлено на продажу здание, в котором ранее располагался офис модного дома Gucci, сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особняк в неоклассическом стиле, расположенный в районе Мейфэр, предлагают либо купить за сумму, составляющую 66 млн долларов, либо арендовать за 48 000 долларов в неделю.

В здании расположены четыре спальни, семь ванных комнат, двойной гараж, кинотеатр, солярий, бассейн, парная и сауна. Здесь сохранились оригинальные георгианские камины, резные каминные полки, паркетные полы и лепнина.

Отметим, что особняк был выстроен в 1772 году и в XIX веке принадлежал лорду-канцлеру Генри Бругэму. Модный дом Gucci въехал сюда в 1998 году после того, как глава дома Маурицио Гуччи был застрелен киллером, нанятым его женой Патрицией Реджани, в головном офисе в Милане. Тогда в Gucci решили, что им требуется другой офис и переехали в этот дом на улице Графтон-Стрит неподалеку от бутика Gucci на Бонд-Стрит.