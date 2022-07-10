Туркменистан получил грант от США на реставрацию головы Будды

Музей Государственного культурного центра Туркменистана получил грант США на реставрацию головы Будды, найденной советскими археологами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

Реставрационные работы будут проходить в рамках совместного проекта с Музеем Гетти в Лос-Анджелесе. Грант предоставлен Фондом посла по сохранению культурного наследия при посольстве США в Туркменистане.

Как уточняет туркменское информационное агентство Orient, планируется также воссоздать утраченную часть скульптуры с помощью 3D-печати. Во время проведения реставрационных работ будет проходить обучение работников туркменского музея. Специалисты музеев двух стран будут работать совместно, чтобы остановить дальнейшее разрушение артефакта, изготовленного из необожженной глины.

Голова Будды, оставшаяся от монументальной скульптуры, была найдена советскими археологами, которые в 60-70-е годы прошлого века под руководством академика Михаила Массона осуществляли раскопки городища Гяур-Кала эпохи Парфянского царства. Городище расположено неподалеку от современного туркменского города Байрамали.