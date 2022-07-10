Названы две полезные ягоды, созревающие в июле

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о неожиданных свойствах черники и малины, передает Day.Az.

По мнению специалиста, употребление этих сезонных ягод благотворно сказывается на состоянии иммунитета, способствует обновлению кожи. Малину можно есть даже тем, кто соблюдает строгую диету.

"Эта ягода способствует снижению веса, при неврозах и депрессии можно также есть малину, так как она повышает настроение. Способствует улучшению и обновлению кожи, повышает иммунитет и является прекрасным средством при простуде", - сообщила диетолог.

Черника полезна при проблемах со зрением, для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и при болезнях глаз. Также ягода снимает воспаление при стоматите.