Как остудить помещение без кондиционера?

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее", - рассказал Тяжельников.

По его словам, если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду.

Также Тяжельников посоветовал одеваться в жару в максимально легкую и просторную одежду и время от времени ополаскиваться лицо холодной водой.