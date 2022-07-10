Кадры Солнца с «трещинами»

Роскосмос в своем Telegram-канале представил ролик с изображением Солнца, покрытого "трещинами" в период нарастающей активности 25-го солнечного цикла, подготовленный совместно с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На лимбе нашего светила видны протуберанцы, а "трещина" сверху - тоже протуберанец, но проецирующийся на солнечный диск", - говорится в сообщении.

На кадрах видны активные области светила, "в которых наблюдаются более светлые "факелы" и более темные солнечные пятна". Отмечается, что подобные образования имеют огромные размеры и зачастую превышают расстояние от Земли до Луны.

"Последствия вспышек солнечной активности на Земле проявляются в виде магнитных бурь и высыпания заряженных частиц в ионосфере, порождающих полярные сияния", - добавили в Роскосмосе.