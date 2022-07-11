Горький шоколад повышает продуктивность головного мозга

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что несколько долек горького и темного шоколада, но желательно не более 15-25 граммов в день, могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и сосудов, его лучше употреблять в первой половине дня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По данным исследований, умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга", - рассказала она.

Эксперт пояснила, что сорта шоколада с содержанием какао-бобов не менее 70% и относительно невысоким содержанием сахара не более 25% считаются наиболее полезными. По ее словам, какао-бобы содержат полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Стародубова напомнила, что даже темный и горький шоколад здоровый человек может позволить себе в небольшом количестве: не более 15-25 граммов в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность. Такие дозы являются не только безопасными, но и полезными.

"По вопросу употребления шоколада людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом", - подчеркнула диетолог.