Названы главные симптомы выгорания на работе

Россияне назвали главными симптомами выгорания потерю интереса к работе, нервозность и хроническую усталость. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на результаты опроса Superjob.

"Самым распространенным симптомом эмоционального выгорания россияне (опрошенным предоставлялась возможность множественного выбора) считают потерю интереса к работе: его назвали 35% респондентов", - говорится в исследовании.

Еще 29% опрошенных заявили, что "перегоревший" работник испытывает чувство хронической усталости и апатию, 25% назвали главным симптомом повышенную нервозность, 9% - признаки агрессии и подавленного настроения, 8% - потерю мотивации, по 5% - депрессию, невнимательность и безынициативность.

По мнению 4%, испытывающий эмоциональное выгорание сотрудник испытывает повышенную тревожность и занимается прокрастинацией. Среди других симптомов: частные болезни, безответственность, нарушение дисциплины, ненависть к коллегам и руководству, скука.

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.