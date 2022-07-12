Разработана "умная" бутылка для безопасной транспортировки дорогих вин

Японская компания NGK Insulators представила специальные сенсоры для бутылок, которые позволяют изготовителям дорогих европейских вин обеспечивать своих дистрибьюторов мониторингом температуры и влажности во время транспортировки продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, модули NGK Insulators будут крепиться к бутылкам на этапе розлива и после передавать информацию на смартфон или компьютер. Датчики похожи на небольшие наклейки вроде тех, которые крепятся на товары в супермаркетах для предотвращения кражи.

Питаться устройства будут от миниатюрных литий-ионных батарей, разработанных той же японской компанией. Их особенность заключается в том, что они представляют собой гибкие тонкие пластины, которые крепятся на неровные поверхности.

NGK Insulators - это японский разработчик электроники, основанный в 1919 году. В первую очередь компания известна своими натрий-серными аккумуляторами, которые используются в ветровых электростанциях почти во всем мире.