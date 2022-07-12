В Индии теорему Пифагора назвали «фейком»
В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоком называются "фейками". Об этом сообщает Hindustani Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В документе указывается, что администрация рекомендует школам поощрять в детях критическое мышление, чтобы они меньше доверяли на их взгляд необоснованно установленным истинам, а также предлагает учить школьников санскриту как третьему языку и использовать древние индийские системы счисления.
Издание связывает эту инициативу с общей тенденцией "шафранизации" индийской образовательной системы - попытки очистить школьную программу от иностранных компонентов, заменив взятые из других регионов мира идеи на индийские.
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