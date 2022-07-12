НАСА поделилось самым дальним изображением Вселенной

НАСА опубликовало первое полноценное фото с телескопа "Джеймс Уэбб" на своем сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, отмечается, что снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. "Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки", - уточнили там.

Кадр представляет собой композицию из изображений с разными длинами волн. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля.

Первое тестовое изображение с "Джеймса Уэбба" было опубликовано 8 июля. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки.