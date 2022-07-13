Блогерша раскрыла правильный способ стирки купальников

Блогерша Кэролайн Соломон из США раскрыла правильный способ стирки купальников. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта по уборке и организации домашнего пространства, очищать указанный предмет гардероба от загрязнений следует вручную. Она посоветовала сначала промыть вещь под струей прохладной воды, чтобы избавить ее от песка, хлора и остатков крема для загара. Затем, согласно рекомендациям инфлюэнсерши, необходимо набрать в раковину воды той же температуры и добавить в нее жидкий стиральный порошок для деликатных тканей. "Теперь просто бросьте изделие в полученный раствор и потрите", - призвала Соломон.

На заключительном этапе стирки следует прополоскать купальник в чистой воде, встряхнуть и завернуть в заранее расстеленное на ровной поверхности полотенце, чтобы удалить излишки влаги.