Названа опасность гречневой диеты

Несмотря на полезные свойства гречки, не стоит употреблять эту крупу в виде монодиеты. Об этом "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, если человеку хочется устроить себе разгрузочные дни, то рацион из гречки не должен повторяться более трех суток подряд.

"Если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас может случиться нервный срыв. Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой - для вас", - объяснила Соломатина.

Как добавила диетолог, можно попробовать более сбалансированный вариант питания. Например, можно включить в рацион постное мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Если добавить эти продукты к гречке, то рацион удастся соблюдать 21 день, не испытывая эмоциональной нестабильности.