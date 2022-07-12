Врач назвал продукты, которые нельзя есть на завтрак

Первый прием пищи должен обеспечить энергией до обеда и не создавать ощущения тяжести в желудке, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На завтрак лучше не есть остатки вчерашнего ужина: макароны с мясом или грибами, блюда, содержащие избыточное количество жиров. Даже яичница не всегда будет полезна.

"Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного. Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать", - предупредил диетолог.

Излишне калорийная пища будет дольше перевариваться и создаст в желудке ощущение тяжести. Нежелательно также есть полуфабрикаты с непонятным составом и любые блюда фастфуда. Идеальным завтраком, по мнению специалиста, может быть творог или омлет из пары яиц.