В России создали паутину для заживления ран после операций

Ученые ИТМО создали материал для хирургических нитей из шелка паука, о разработке рассказали в пресс-службе университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Материал состоит из двух компонентов: шелка паука - он выполняет роль каркаса для регенерации тканей - и углеродных точек, которые обладают свойством флуоресценции. При их помощи можно будет в режиме реального времени отслеживать процесс заживления после зашивания ран.

Материал позволяет одновременно не только заживлять раны, но и быстро находить патогены, провоцирующие различные заболевания. Из него можно будет сделать подкожные хирургические нити для наложения швов после операций.

"Мы модифицировали натуральный шелк паука флуоресцентными углеродными точками. Главное их свойство - способность к свечению при поглощении света. Также эти наночастицы могут служить сенсором для обнаружения патогенов, поскольку при взаимодействии с ними свечение снижается, и оптический отклик не наблюдается. Обычно, когда мы облучаем наш материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами материал перестает светиться. Таким же образом врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции, если при световом тесте материал сохраняет флуоресцентные способности, все в порядке, если нет - скорее всего, в тканях воспалительный процесс. Наш материал можно будет использовать в качестве подкожных нитей для наложения швов", - объяснила автор исследования Елизавета Мальцева.