NASA представило новые снимки, сделанные телескопом James Webb

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник представило новые снимки, сделанные при помощи телескопа James Webb.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте NASA.

В ходе онлайн-конференции представители космического ведомства продемонстрировали спектральные данные о свойствах атмосферы экзопланеты WASP-96b, в которой обнаружены следы паров воды. Кроме того, они показали представленный ранее президентом США Джо Байденом снимок скопления галактик SMACS 0723.

На конференции эксперты продемонстрировали снимки высокого разрешения, на которых запечатлена планетарная туманность NGC 3132 в созвездии Паруса, находящаяся на расстоянии около 2 тыс. световых лет от Земли. Она представляет собой газовое облако, окружающее угасающую звезду.

На снимках бортового оборудования James Webb запечатлена также группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, получившая название Квинтет Стефана. Скопление находится на расстоянии около 290 млн световых лет от Земли. Получено изображение туманности NGC 3372 в созвездии Киль, расположенной примерно в 7,6 тыс. световых лет от нашей планеты. Все представленные снимки и спектральные данные WASP-96b опубликованы на сайте американского космического ведомства.

Телескоп в декабре 2021 года был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5), стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. С помощью James Webb изучают древнейшие звезды и галактики, образовавшиеся после так называемого Большого взрыва, а также ведут поиск потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.