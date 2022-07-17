Ученые перечислили способы стать счастливее

Крепкие социальные связи назвали основной причиной психической устойчивости. Об этом сообщает издание CNet, м.

Журналисты медиа изучили исследования различных ученых и перечислили основные критерии счастливой жизни. По их словам, в первую очередь на счастье влияют крепкие социальные связи - на это указывают специалисты Гарвардского университета. В ходе научной работы выяснилось, что люди с крепкими отношениями счастливее, физически и психически здоровее, чем те, кто не так часто общается с окружающими.

Следующим способом стать счастливее специалисты назвали привычку обращать внимание на положительные стороны жизни. "Смысл в том, чтобы научить свой ум ориентироваться на те аспекты вашей жизни, которые приносят пользу", - заявила исследователь Эмилиана Саймон-Томас. Также ученые посоветовали прибегать к практике добрых дел - говорить окружающим комплименты, помогать пожилым людям переходить через дорогу и прочее.

В материале говорится, что такие упражнения, как медитация, которые учат ваш мозг сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом или будущем, могут усилить чувство самопринятия. "Идея состоит в том, чтобы присутствовать - не осуждать свои эмоции, а распознавать их", - подчеркнула профессор психологии Университета Британской Колумбии Элизабет Данн. В заключение авторы отметили, что людям стоит менее критично относиться к себе, так как излишняя самокритика мешает достижению целей.