Мир в ожидании "Суперлуния": чего не стоит и что стоит делать?

13 июля 2022 года станет по-настоящему особенным днем, потому что в этот день произойдет Суперлуние.

Луна находится на максимально близком расстоянии к Земле, поэтому оно имеет большое влияние на нас, и называется "Суперлуние".

Служба альтернативного и холистического здоровья Studio Om Shri поделилась на своей странице в Instagram публикацией, где объясняется чего не стоит и что стоит делать во время "Суперлуния".

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ

- Начинать новые дела, для этого больше подходит новолуние

- Ссориться и выяснять отношения. В Полнолуние эмоции зашкаливают, человек может легко вспылить или наломать дров

- Делать плановые хирургические операции

- Отправляться за покупками и транжирить деньги - это приведет к быстрой потере сбережений и необдуманным тратам

- Принимать необдуманные решения. Это может быть следствием чрезмерных эмоций

- Придаваться риску, выходить за рамки дозволенного, позволять себе больше нормы

ЧТО СТОИТ ДЕЛАТЬ?

- Укреплять отношения с людьми, можно на свидание сходить (если вы уже в отношениях)

- Выпустить напряжение через танцы, творчество и т.д

- Устроить генеральную уборку и выбросить всё ненужное

- Заниматься тем, что приносит искреннее удовольствие

- Участвовать в благотворительности

Отставляем эмоции в сторону и тут же обретаем равновесие и взвешенность, дающие прекрасные результаты в личном и деловом.

ПРАКТИКА: Напишите на листочке то, что бы вы хотели отпустить в себе, и затем сожгите этот листок. Всё это делайте под светом луны

И не забывайте про Лунную Воду!