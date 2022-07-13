Мир в ожидании "Суперлуния": чего не стоит и что стоит делать?
13 июля 2022 года станет по-настоящему особенным днем, потому что в этот день произойдет Суперлуние.
Луна находится на максимально близком расстоянии к Земле, поэтому оно имеет большое влияние на нас, и называется "Суперлуние".
Служба альтернативного и холистического здоровья Studio Om Shri поделилась на своей странице в Instagram публикацией, где объясняется чего не стоит и что стоит делать во время "Суперлуния".
ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
- Начинать новые дела, для этого больше подходит новолуние
- Ссориться и выяснять отношения. В Полнолуние эмоции зашкаливают, человек может легко вспылить или наломать дров
- Делать плановые хирургические операции
- Отправляться за покупками и транжирить деньги - это приведет к быстрой потере сбережений и необдуманным тратам
- Принимать необдуманные решения. Это может быть следствием чрезмерных эмоций
- Придаваться риску, выходить за рамки дозволенного, позволять себе больше нормы
ЧТО СТОИТ ДЕЛАТЬ?
- Укреплять отношения с людьми, можно на свидание сходить (если вы уже в отношениях)
- Выпустить напряжение через танцы, творчество и т.д
- Устроить генеральную уборку и выбросить всё ненужное
- Заниматься тем, что приносит искреннее удовольствие
- Участвовать в благотворительности
Отставляем эмоции в сторону и тут же обретаем равновесие и взвешенность, дающие прекрасные результаты в личном и деловом.
ПРАКТИКА: Напишите на листочке то, что бы вы хотели отпустить в себе, и затем сожгите этот листок. Всё это делайте под светом луны
И не забывайте про Лунную Воду!
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