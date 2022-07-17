Новозеландские ученые сообщили об активном супервулкане

Супервулкан Таупо в Новой Зеландии остается активным. Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришли геологи, наблюдавшие за вулканом более четырех десятилетий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи установили стационарные исследовательские станции вокруг озера, на пляжах, на скалах, причалах и на специально разработанной платформе на рифе Хороматанги, главном жерле последнего извержения вулкана, произошедшего в 232 году.

Команда повесила специально изготовленные водомеры на 22 фиксированных точках и использовала специально построенную платформу для учета изменений уровня озера. Этот метод позволил им обнаруживать изменения высоты станции всего на 8 мм.

"Мы ожидаем, что инфляция (растущее давление в магме, которое может вызвать вздутие поверхности - прим.редакции издания) быстро ускорится перед следующим извержением, поэтому важно, чтобы за деформацией почвы продолжали внимательно следить", - сообщил вулканолог Питер Отуэй.

Крупное извержение Таупо - кальдерного вулкана, располагающегося на дне крупнейшего в стране озера, произошло почти 26 тысяч лет назад. Тогда на архипелаге еще не было людей. По оценкам ученых, было извергнуто около 430 км³ пирокластического материала, 320 км³ игнимбрита и 530 км³ магмы.