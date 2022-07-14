Названо опасное свойство дыни

В спелой дыне слишком много фруктозы, она противопоказана диабетикам и поднимает уровень сахара в крови, сообщила URA.Ru, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передает Day.Az.

Без вреда для здоровья в день можно съедать до 500 граммов дыни, этот продукт содержит большое количество фруктозы, которая долго перерабатывается организмом и дает излишнюю нагрузку на печень.

"Переедание может привести к вздутию живота, газообразованию, к не очень приятным реакциями со стороны ЖКТ. Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар", - предупредила врач.

Диетолог порекомендовала есть дыню в первой половине дня, употребление дыни перед сном может способствовать набору лишних килограммов, лучше есть ее как самостоятельный продукт не смешивая с другими фруктами или овощами.