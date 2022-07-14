Назван лучший продукт для замедления старения

Черника - это лучший продукт для замедления старения, считает диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Черника богата витаминами А, С и антиоксидантами, а также антоцианом, - рассказала Лиза Янг. - Антиоксиданты в чернике помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, приводящего к старению и болезням". Она назвала ягоду находкой для тех, кто хочет замедлить старение тела и мозга.

Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, которое показало, что черника не только предотвращает повреждение ДНК, ведущее к старению организма, но также может помочь в профилактике рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. При этом исследователи обнаружили, что высушенные ягоды обладают теми же свойствами, что и свежие.

Янг приводит еще одно исследование, опубликованное в журнале Life Extension Magazine. Его авторы обнаружили, что ягода также может увеличивать продолжительность жизни и дольше поддерживать здоровье мозга благодаря огромному количеству антиоксидантов, содержащихся в одной порции.