Мужчины из США умирают раньше, чем жители других развитых стран

Американские мужчины чаще болеют и умирают раньше, чем мужчины из других стран с высоким уровнем экономического развития, сообщается в отчете Фонда Содружества США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи фонда провели опрос мужчин из 10 стран, включая Норвегию, Нидерланды, Австралию, Великобританию, Германию, Канаду, Новую Зеландию, Францию и Швецию.

У американцев оказались наихудшие показатели здоровья среди мужчин - они чаще всего сообщали о множественных хронических проблемах со здоровьем. Среди них также был зафиксирован самый высокий уровень смертей до 75 лет от предотвратимых причин.

При этом мужчины, испытывающие финансовые трудности, хуже всего себя ощущали именно в США. У них не было возможности платить за свое медицинское обслуживание и посещать врачей.