На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его автопортрет спустя 137 лет

На обратной стороне картины Ван Гога под названием "Портрет крестьянки в белом чепце" спустя 137 лет обнаружили неизвестный автопортрет художника. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Национальной галерее Шотландии, где и хранится работа Ван Гога 1885 года, было решено сделать рентгеновский снимок картины в преддверии новой выставки в Эдинбурге. Тогда эксперты и обнаружили на обратной стороне полотна рисунок, который был закрыт картоном и замазан несколькими слоями клея.

Изображение, вероятнее всего, было заклеено перед выставкой в начале 20 века. На найденном портрете был нарисован мужчина в шляпе и повязанном на шее платке. По словам эксперта, эта работа может являться одной из первых попыток художника писать автопортреты.

Посетители смогут увидеть рентгеновское изображение обнаруженного эскиза с помощью специального устройства на выставке в Шотландской академии в Эдинбурге в конце месяца. По информации издания, вероятность разделить автопортрет Ван Гона и "Портрет крестьянки в белом чепце" есть, однако требует большого количества времени и кропотливой работы реставраторов.