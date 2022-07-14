Обнаружено загадочное радиобиение из другой галактики

Астрономы Массачусетского технологического института обнаружили загадочное радиобиение из далекой галактики. Оно классифицируется как быстрый радиовсплеск (FRB) - короткая вспышка радиоволн неизвестного происхождения, длящаяся не более нескольких миллисекунд. Однако при этом длительность всплеска достигает трех секунд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обозначили сигнал как FRB 20191221A, и в настоящее время это самый продолжительный FRB с самой четкой периодической структурой, обнаруженной на сегодняшний день. Источник сигнала находится в далекой галактике, в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Астрономы предполагают, что сигнал может исходить от нейтронной звезды, которая относится либо к радиопульсару, либо к магнитару.

Основное различие между новым сигналом и радиоизлучением пульсаров и магнитаров в Млечном Пути заключается в том, что FRB 20191221A кажется ярче более чем в миллион раз.

Подавляющее большинство FRB, наблюдаемых на сегодняшний день, вспыхивают только один раз и длятся несколько миллисекунд, прежде чем исчезнуть. Недавно астрофизики обнаружили первый периодический FRB, который излучал регулярные радиоволны. Этот сигнал состоял из случайных всплесков, которые длилис