Рентгенография помогла обнаружить автопортрет Ван Гога

Ранее неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога обнаружили сотрудники Национальной галереи Шотландии. Картина была скрыта слоями клея и картона на оборотной стороне одного из полотен художника "Голова крестьянки". Оно принадлежало семье автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, а до начала XX в. несколько раз переходило из рук в руки. Увидеть автопортрет удалось благодаря рентенографии. Теперь его планируют извлечь и отреставрировать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Когда мы впервые увидели рентгеновский снимок, мы, конечно, были очень взволнованы, совершенно потрясены, до дрожи. Такое крупное открытие двойного холста случается один-два раза в жизни реставратора. И этот случай особенный, потому что, как мы понимаем, это автопортрет, а такие изображения художника, созданные им самим, имеют особое значение, они очень сокровенны.

До извлечения автопортрета Ван Гога из накладного холста посетители смогут увидеть его рентгеновский снимок на выставке. Изображение поместят в специально сконструированный световой короб.