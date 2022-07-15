Названо растение, снижающее аппетит

Главным фактором набора веса является желание получить от еды удовольствие, но чувство насыщения можно получить быстрее, если добавить в рацион мяту, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, ощущение удовольствия от еды возникает из-за выработки гормона счастья - эндорфина, именно в мяте содержится вещество, которое способствует повышению уровня эндорфина в организме.

"При употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды", - сообщила диетолог.

Именно эндорфин регулирует настроение и отвечает за чувство насыщения, при употреблении мяты выделяется ментол, который увеличивает выработку этого гормона.