Дизайнер перечислила удешевляющие интерьер дома ошибки

Ошибки вроде торчащих проводов и искусственных растений заметно удешевляют интерьер, предупреждает оманская блогерша, дизайнер интерьеров Кейт Керди. В социальной сети TikTok на перечислила восемь таких ошибок, их список приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, торчащие провода от телевизора или удлинителя должны быть спрятаны, а искусственные растения допустимы только в случае, если не отличаются от настоящих.

Кроме того, удешевляющим интерьер дома она назвала решение поставить мебель в первое показавшееся подходящим место - Керди подсказывает, с расположением стоит поэкспериментировать. Дешево, по ее словам, будут выглядеть и популярные принты с мотивационными надписями на стенах, слишком маленькие коврики, а также слишком простые светильники и фурнитура освещения.

Подвести может, продолжает Керди, и полка для обуви в прихожей. Если она заставлена обувью, лучше спрятать лишние пары в шкаф и оставить актуальную пару.

Наконец, добавляет дизайнер, дешевит пространство мебель, купленная комплектами - ее проще купить, однако она выдает отсутствие полета фантазии. "Потратьте время, чтобы найти оригинальные вещи, которые полюбите, и разница будет ощутимой", - заключает она.