Ученые разработали ИИ для поиска дефектов развития плода по УЗИ
Исследователи из Оттавского университета впервые использовали ИИ в качестве вспомогательного инструмента для быстрого и точного считывания УЗИ плода для поиска врожденных дефектов, работа ученых опубликована в журнале Plos One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Целью исследования команды было продемонстрировать потенциал ИИ в идентификации кистозной гигромы (эмбриональное заболевание, которое вызывает аномальное развитие лимфатической сосудистой системы) с помощью ультразвуковых сканирований во время первого триместра беременности.
По словам ученых, разработанный ИИ может быть применен и для поиска других аномалий плода, которые можно выявить с помощью УЗИ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре