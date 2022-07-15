Ученые разработали ИИ для поиска дефектов развития плода по УЗИ

Исследователи из Оттавского университета впервые использовали ИИ в качестве вспомогательного инструмента для быстрого и точного считывания УЗИ плода для поиска врожденных дефектов, работа ученых опубликована в журнале Plos One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Целью исследования команды было продемонстрировать потенциал ИИ в идентификации кистозной гигромы (эмбриональное заболевание, которое вызывает аномальное развитие лимфатической сосудистой системы) с помощью ультразвуковых сканирований во время первого триместра беременности.

По словам ученых, разработанный ИИ может быть применен и для поиска других аномалий плода, которые можно выявить с помощью УЗИ.