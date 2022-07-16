Раскрыта опасность употребления горячих напитков в жару

В жару не следует пить горячие напитки. Употребление кипятка может негативно отразиться на здоровье. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщила терапевт Клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Анастасия Волкова.

По словам врача, горячие напитки лишь ненадолго повышают температуру тела и ускоряют потоотделение, что дает возможность быстро охладиться. Если злоупотреблять горячими напитками, может произойти обезвоживание.

"Крайне важно, чтобы потерянное количество жидкости было компенсировано, иначе возникнет обезвоживание. Именно из-за опасений обезвоживания некоторые врачи рекомендуют в жару полностью отказаться от горячих напитков. При этом они советуют избегать чая и кофе еще и по причине содержащегося в них алкалоида - кофеина, обладающего мочегонным эффектом", - объяснила врач.

Как добавила терапевт, если человек вспотел настолько, что пот собирается в капли, а не испаряется, то кипяток увеличит температуру тела, а испарять еще большее количество пота организм не сможет.

"Таким образом, выбирая напиток в жару, горячему чаю или кофе стоит отдавать предпочтение только при низкой влажности воздуха, ветреной погоде и при условии, что ваша одежда позволит поту эффективно испаряться. Если же вы уже вспотели настолько, что пот падает каплями, то следует выбрать холодный напиток", - заключила терапевт.