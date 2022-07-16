Ученые создали прибор для экспресс-диагностики состояния организма

Сотрудники Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали трекер-бисенсор, который способен проводить диагностику состояния здоровья человека на основе мониторинга изменений летучих молекул. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.

В публикации отмечается, что прибор представляет собой "электронный нос" для непрерывного сканирования состояния молекул в течение 10-30 минут и крепится на руку, утверждает профессор РАН, завкафедрой физической и аналитической химии университета Татьяна Кучменко.

По ее словам, на рынке не представлены трекеры, которые анализируют химический состав.

По словам Кучменко, химические вещества, которые выделяются организмом, это конечные продукты тех биохимических процессов, которые постоянно происходят в нашем организме и определяют нашу жизнедеятельность.