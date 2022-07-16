Названы продукты, которые нужно есть при выпадении волос

Поводом для беспокойства должно стать выпадение более сотни волос в день, в этом случае необходима консультация трихолога и изменение рациона питания, сообщила Daily Express врач-диетолог Лола Биггс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если у вас начались проблемы с волосами, попробуйте есть на завтрак яйца. Этот привычный продукт можно считать настоящим суперфудом для укрепление и роста волос, считает врач. Яйца содержат витамин В, который необходим для синтеза кератина - белка, из которого состоят волосы.

В них также много цинка и селена. Дефицит этих веществ приводит к сухости и шелушению кожи головы, а также может спровоцировать выпадение волос.

"Тем, кто мечтает о роскошной копне волос, также стоит есть побольше фруктов. Особенно стоит обратить внимание на апельсины. В них много витамина С, который помогает усваиваться железу. Аскорбиновая кислота способствует выработке коллагена, который укрепляет капилляры, питающие стержни волос",- отметила Биггс.

Определить, насколько сильно выпадают волосы, поможет простой тест: необходимо взять небольшую прядь волос и провести по ней, если в руке остается около 10 волосков, то беспокоиться не о чем, в противном случае, необходимо сдать клинический минимум анализов и обратиться к врачу.