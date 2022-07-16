Назван овощ, который помогает бросить курить

Неожиданное полезное свойство баклажанов назвал в беседе с "Газетой. Ru" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Баклажаны - источник большого количества витаминов и полезных веществ, их регулярное употребление благотворно влияет на организм. Овощ способен укрепить стенки сосудов и защитить от атеросклероза, при этом он менее калориен, чем помидоры или капуста. В баклажанах также содержатся соединения никотина.

"Баклажаны могут помочь человеку бросить курить, такие данные есть. Было замечено, что при отвыкании от курения, снижается тяга к никотину, если есть баклажаны", - отметил врач.

Специалист также порекомендовал не употреблять баклажаны в пищу в сыром виде, можно заработать несварение.

"Все пасленовые немного токсичны, потому баклажаны необходимо подвергать термической обработке. Раздражающие слизистую желудка вещества находятся в шкурке, лучше всего овощ предварительно потушить или хотя бы обдать кипятком", - посоветовал Гинзбург.