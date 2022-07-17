Найден способ переработки СО2 в метанол и другие компоненты для промышленности

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Водород как основа низкоуглеродной экономики" на базе Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН разработали метод переработки углекислого газа в метанол, использующийся в производстве формалина и уксусной кислоты, а также других ценных для промышленности компонентов. Об этом в субботу в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022" сообщил ТАСС научный сотрудник института Алексей Печенкин, передает Day.Az.

Новый подход предполагает использование специальных катализаторов, содержащих оксид индия и цеолитные системы. Вступая в реакцию, они превращают углекислый газ не только в метанол, но и в компоненты, которые сейчас получают из нефти - этилен, пропилен и бутилен. Для переработки авторы планируют использовать не только углекислый газ с промышленных обхектов и электростанций, но и шельфовый или природный газ с высоким содержанием СО2.

"Конечными продуктами переработки СО2 может стать широкий круг соединений: низшие олефины, метанол, диметиловый эфир и прочие. Метанол, к примеру, используется для производства формалина и уксусной кислоты", - пояснил он.

Ученые планируют представить готовое решение осенью 2024 года. Его внедрение позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и повысить эффективность работы производств, на которых он образуется в числе отходов, считает Печенкин.