Диетолог объяснила, чем опасны обезжиренные продукты

Человек, который употребляет обезжиренные продукты, подвергается риску съесть намного больше еды, а пищевые добавки, находящиеся в таких продуктах и сбивающие обменные процессы организма, вредят больше, чем жир. Об этом сообщила врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но, по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда", - поделилась она в беседе с URA.RU.

По словам Соломатиной, производители часто делают обезжиренные продукты вкуснее с помощью добавок: сахара или искусственных стимуляторов в молочных продуктах и майонезе.

Диетолог отметила, что подобные добавки обманывают мозг, что это качественный продукт. При этом организм ничего полезного не получает - такие консерванты только сбивают обменные процессы. Соломатина подчеркнула, что в данном случае лучше получить жир, так как он участвует в важных процессах организма, например, из него синтезируются стероидные и половые гормоны.