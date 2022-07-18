Кольцо попало в Книгу рекордов Гиннесса

Изделие индийской ювелирной компании попало в Книгу рекордов Гиннесса, за наибольшее количество бриллиантов. Украшение содержит 24 679 камень. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Кольцо носит название "Ами", что на санскрите означает "бессмертие".

Дизайн изделия основан на розовом вешенке.

"Гриб олицетворяет бессмертие и долголетие", - сказал Абдул Гафур Анадиян, управляющий директор SWA Diamonds.

Кольцо, вес которого составляет около 12 унций, было оценено SWA Diamonds в $95 243.