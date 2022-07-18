Ученые выяснили, как невесомость влияет на мышцы и нервы людей

Команда исследователей из Университета Досися в Японии смогла изучить реакцию нервно-мышечной системы человека на невесомость, работа была опубликована в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали компьютерные модели людей и грызунов. В ходе анализа они обнаружили, что невесомость подавляет активность мышц спины, которые удерживают наш позвоночник. Это приводит к ремоделированию саркомеров (базовая сократительная единица поперечнополосатых мышц), уменьшению их количества и, как следствие, к снижению силы спинных мышц.

Исследователи также заметили снижение амплитуды электромиограмм в спинных мышцах - это говорит о том, что невесомость влияет не только на мышцы, но и на нервы. По словам ученых, жизнь в невесомости вызывает ухудшение двигательной функции мозга. Это объясняет трудности с ходьбой, которые наблюдались у экипажей после космического полета.