Психолог назвала способы привить детям здоровые привычки в питании

Чтобы привить ребенку здоровые привычки в питании, нужно готовить яркие блюда и обучить его правилам этикета, уверена психолог, член Федерации психологов-консультантов России и эксперт "Актион Образование" Александра Фокина. Способы научить ребенка правильно питаться она назвала в пресс-релизе, который оказался в распоряжении Lenta.ru, передает Day.Az.

Как вызвать в ребенке желание есть полезную пищу?

Первое, что она советует сделать, - это перестать заставлять ребенка есть. И в то же время следует научить его отслеживать насыщение и переедать. Эксперт уверена, что каждый человек рождается с функционирующим механизмом голода. "Если взрослые и сам ребенок не мешают этому механизму, то на отсутствие аппетита никто не жалуется, и рост происходит нормально", - подчеркнула Фокина.

Не менее важным, по словам эксперта, будет рассказать ребенку о полезных свойствах еды. "Постарайтесь каждый день находить слова, примеры, раскрывающие перед ребенком пользу блюда, продукта. Предупредите о вредных продуктах, но ненавязчиво", - предложила она. Фокина также порекомендовала комментировать вслух технологию приема пищи, рассказывая ребенку, как брать еду с тарелки и держать чашку.

Чтобы каждый раз ребенок ел с удовольствием, психолог предлагает готовить яркие блюда, например салаты из разноцветных фруктов. Кроме того, можно нарезать овощи кусочками необычной формы. Она также рекомендует обогащать рацион ягодами, зеленью, медом и кисломолочной продукцией, а колбасу, консервы и сладости исключить.

В процессе приема пищи Фокина советует наблюдать, охотно ли ест ребенок и соблюдает ли правила поведения за столом. "Если необходимо сделать замечание, подойдите к ребенку и, не привлекая внимания остальных, напомните или покажите нужные действия. Все замечания должны быть конкретными и корректными", - предупредила она.

Какие навыки этикета за столом формировать у ребенка?

Психолог также поделилась полезными для родителей советами по обучению детей правилам этикета. В первую очередь, она призывает научить ребенка правильно сидеть за столом: "Нижняя часть спины должна быть прижата к спинке стула, ступни ног полностью касаться пола".

Кроме того, важно приучить младших членов семьи пользовать столовыми приборами на европейский манер: нож в правой руке, вилка - в левой, а также не забывать о салфетках. "Бумажной салфеткой дети должны пользоваться по мере необходимости. Ее следует приложить к губам, затем, сжав в комочек, положить на использованную тарелку или, если пища не доедена, рядом с тарелкой", - объяснила психолог.

"Обучайте манерам непринужденно, спокойно, собственным примером, приходя на помощь всякий раз, когда ребенок испытывает затруднения", - заключила Александра Фокина.