Ученые выяснили, как моторные нейроны формируют мышечную память

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, как формируются моторные воспоминания. Работа ученых была опубликована в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда создала мышиную модель, чтобы лучше понять, как работает память. Исследователи обучили мышей использовать лапы, чтобы доставать пищевые гранулы через небольшую щель. Во время этого процесса ученые идентифицировали специфические нейроны в моторной коре головного мозга и пометили эти потенциальные клетки флуоресцентным маркером. Эти клетки играют важную роль при движении и, возможно, при запоминании некоторых навыков.

Спустя неделю ученые снова тренировали этот навык у животных и, наблюдая за активностью "окрашенных" нейронов, выяснили, что у тех мышей, которые уже обучались и помнили прошлый опыт, клетки показали повышенную активность. Таким образом ученые пришли к выводу, что помеченные нейроны отвечают за кодирование навыка и за формирование памяти.

Используя двухфотонный лазерный микроскоп, ученые смогли наблюдать за тем, как нейроны перепрограммируют себя по мере обучения мышей.

Клетки моторной коры приняли новые синаптические сигналы - потенциально отражающие информацию о приближающемся движении - и сами сформировали новые соединения в удаленной области мозга - полосатом теле (эта область также отвечает за точность движений).

По словам исследователей, эта работа может стать шагом на пути к поиску эффективного лечения болезни Паркинсона. Ученые считают, что она может быть результатом блокировки моторных воспоминаний. В дальнейших исследованиях ученые надеются понять, как именно возникают различные двигательные расстройства.