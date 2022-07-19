Врач рассказала, почему мужчины не различают оттенки цвета

Некоторые мужчины плохо различают оттенки цвета из-за дальтонизма. Об этом Общественной службе новостей сообщила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, д.м.н., профессор Светлана Калинченко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, дальтонизм чаще встречается у мужчин, чем у женщин, однако его не всегда вовремя замечают врачи.

"Это генетическое заболевание, которое чаще всего передается по материнской линии, оно не лечится. Встречается довольно часто - им страдает каждый 12-й новорожденный мальчик", - отметила Калинченко.

Как добавила врач, важно своевременно диагностировать такую зрительную аномалию, потому что в таких профессиях как хирург, военный, пилот или водитель не допустят людей с дальтонизмом.