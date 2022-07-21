Ученые внедрились в мозг мух, чтобы дистанционно управлять ими

Ученые из американского Университета Райса внедрили в мозг дрозофил термические датчики и смогли благодаря им дистанционно управлять насекомыми. Они получали команды и выполняли соответствующее действие в течение секунды, передает Day.Az со ссылкой на Knife.media.

Термические датчики в нейронах мозга мух создали с помощью генной инженерии. Они представляют собой ионные каналы, реагирующие на изменения температуры. Когда датчики получали тепловые сигналы, нейроны активировались и заставляли дрозофил расправлять крылья.

Тепловым триггером стали введенные в мозг мух наночастицы оксида железа. Они нагревались и включали нейроны, когда рядом появлялось магнитное поле.

Результаты экспериментов помогут ученым точно и практически без хирургического вмешательства лечить неврологические расстройства у людей. Сейчас команда сосредоточена на поиске методов восстановления зрения.