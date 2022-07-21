Астрономы установили возможный вид внеземной жизни

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде предположила, что инопланетная жизнь может быть представлена в форме простейших родопсинов - улавливающих солнечный свет белков. Работа ученых была опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли, изучив останки древних простейших Земли. Тогда живые существа еще не использовали фотосинтез и для получения энергии они применяли родопсины.

Ученые восстановили процесс эволюции белков и смогли реконструировать родопсины возрастом от 2,5 до 4 млрд лет. Древние вариации молекул могли улавливать только синий и зеленый свет, сейчас родопсины улавливают синий, зеленый, желтый и оранжевый.

Такое различие означает, что в древности жизнь существовала на глубине нескольких метров в толще воды, куда не могло проникнуть резкое ультрафиолетовое излучение. По словам ученых, внеземная жизнь также может быть представлена родопсинами.