В аэропорту Ибицы у пассажира конфисковали рисунок Пикассо

Испанская таможня изъяла у одного из авиапассажиров незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" стоимостью более 450 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Мужчина, который прилетел на Ибицу рейсом из Цюриха, утверждал, что это копия и даже представил рукописную квитанцию о ее покупке на полторы тысячи швейцарских франков. При обыске в его багаже нашли еще одну - настоящую - квитанцию на 450 тысяч.

Пассажиру может быть предъявлено обвинение в контрабанде.