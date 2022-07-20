Раскрыта опасность обкусывания ногтей

Привычка грызть ногти приведет к проблемам в общении с людьми. Об этом URA.RU сообщил психотерапевт Владимир Лозовой, передает Day.Az.

По мнению специалиста, человек, который привык грызть ногти, зачастую начинает стесняться своего поведения.

"Когда наступает период волнения из-за стресса, начинаются неконтролируемые действия. Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение, вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех", - объяснил врач.

Как добавил Лозовой, привычка грызть ногти зачастую приводит к формированию социофобии. Человеку, по мнению врача, становится страшно, что он начнет обкусывать ногти и привлечет этим внимание окружающих.

"Если это высокотревожный человек, то с ним надо долго и упорно работать. Есть люди, у которых это ситуативная реакция. В любом случае такому человеку имеет смысл обратиться к психотерапевту и получить соответствующее лечение, тактика уже на усмотрение доктора", - заключил врач.